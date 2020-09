FOTO Proiect unic in Romania: fatadele a 30 de case, zugravite in trei zile cu sute de voluntari

Sute de voluntari au participat la a doua editie a "Color the Village", un proiect unic in Romania, initiat de Asociatia Acasa in Banat. Cea de-a doua editie a "Color the Village" a avut loc in satul Racovita, din Timis, unde au fost zugravite fatadele a 30 de case. Prima editie a proiectului a avut loc in Eftimie Murgu (Rudaria), satul morilor de apa unice in Europa.