FOTO / Rezultate intermediare „Letas Do It, Romania!”: Peste 4.800 de saci de deșeuri au fost stranși in județul Cluj

Cu ocazia Zilei de Curățenie Națională în România, la nivelul județului Cluj, “Let`s Do It, Romania!“, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj, a reușit să mobilizeze circa 570 de voluntari, fiind adunați un total de 4.800 de saci de deșeuri. În cele două locații principale de curățenie, Măguri Răcătău, respectiv lacul Tarnița – zona aparținând comunei Gilău, au participat 370 de voluntari, repartizați astfel: la Măguri Răcătău au luat parte circa 220 de voluntari care au colectat nouă tone de deșeuri iar la Tarnița au participat în jur de 150 de voluntari, fiind strânși 1.200 de saci. În celelalte locații din județ au fost adunați 1.100 de saci, un volum important fiind colectat în comuna Chinteni. În județul Cluj, organizarea evenimentului s-a realizat cu sprijinul: Bosch, Delonghi, Pontoon, Apele Romane, Direcția Silvică, Serviciul Județean Salvamont – Salvaspeo Cluj, Hidroelectrica, ACCH, JCI Cluj, Garda de Mediu Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj. *** “Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.800.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50.000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică. În acest an au răspuns afirmativ, la nivel național, invitației de a strânge deşeurile din arealele naturale, un număr mare de voluntari, circa 110.000, care au reușit să colecteze aproximativ 100.000 de saci cu deșeuri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

