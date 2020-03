FOTO Stadionul Wembley, luminat in culorile drapelului italian in ziua in care ar fi trebuit sa aiba loc un amical Anglia - Italia

Stadionul Wembley a fost luminat în culorile drapelului italian, vineri, ziua în care ar fi trebuit să aibă loc un amical Anglia - Italia.

Although we couldn't welcome you to Wembley tonight, we are with you @azzurri.



This is a battle that must be faced together, with unity. #StayHomeSaveLives. pic.twitter.com/j9YMpdMRDn