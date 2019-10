FOTO / Un clujean a surprins niște hoți de lemne in zona Sfantu Ion, extrem de aproape de o secție de poliție. Polițiștilor nu le pasa

74833093 1212547935621775 4295800468115816448 n

Tudor Brîndușan, un clujean, a postat ieri pe pagina lui de Facebook despre niște hoți de lemne care fură cu nerușinare din Pădurea Făget, zona Sfântu Ion, extrem de aproape de Secția 4 Poliție Cluj-Napoca.

Clujeanul a surprins prin fotografii hoții de lemne, cu tot cu numerele mașinilor cu care au realizat fapta. Însă, din păcate, Serviciul 112 funcționează și la Cluj ca la Caracal, cu niște angajați stupizi de genul lasă-mă, să te las; iar la Secția 4 Poliție Cluj-Napoca timpul are dilatarea invers proporțională interesului față de muncă al milițienilor care lucrează acolo. Cu cât mai mult așteaptă cetățeanul să fie băgat în seamă, cu atât mai mult își bagă milițienii picioarele în munca lor.

Mesajul clujeanului postat pe o rețea de socializare:

"Azi după amiază veneam cu mașina dinspre Făget către Grigorescu și am luat-o pe drumul Sfântul Ioan în jos. Ploua , liniște totală, puține mașini pe stradă. După ce am terminat de coborât panta, înainte de primele case și locurile unde face lumea de obicei grătare se auzeau mai multe drujbe. De curios, am tras pe dreapta și m-am băgat în pădure un pic să văd ce se întâmplă. Am întâmpinat 3 bărbați care tăiau și încărcau lemne în două mașini. Am întrebat, fără niciun sens, ce fac, cu ce drept sau cu ce acte taie copacii respectivi. Normal că am fost luat în primire cu râsete și mai apoi injurii ca în cele din urmă să ambaleze drujba la intimidare.

Le-am făcut niște poze, le-am zis să-mi zâmbească și m-am gândit eu să fac un denunț la poliție că vezi doamne i-ar întreba ei de sănătate.

Am sunat la poliție de două ori, prima dată tanti cred că avea chef de glume că eu o auzeam perfect și ea tot insista că nu înțelege ce zic , iar a doua oară când am sunat, după ce am dat toate detaliile și am fost pus în legătură cu ceva persoană de rang mai înalt mi sa spus că trimit un echipaj cât se poate de repede, să rămân acolo.

Secția 4 fiind la 5 minute cu mașina de acolo am zis că ajung rapid. Am așteptat 35 de minute cel puțin, după care m-am plictisit, m-am lăsat păgubaș și am plecat către casă pentru că nu mai aveam timp să stau și mi-am dat seama că nu vine absolut nimeni.

Pierdere de vreme!

M-am oprit și am făcut asta doar din frustrarea că la un teren proprietate privată din Florești (Pădurea Hoia) mi-au defrișat absolut totul, au rămas decât niște boscheți amărâți și m-am gândit că în cazul de față pot fi prinși în timpul faptei.

Rezolv ceva cu postarea asta?! Nu !

Poliția română, siguranță și încredere..."

