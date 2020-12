FOTO/VIDEO 1 Decembrie: Au inceput ceremoniile de Ziua Nationala a Romaniei

Traversam un an atipic, astfel ca si Ziua Nationala a Romaniei este sarbatorita in conditii speciale. Anul acesta, pe sub Arcul de Triumf nu vor defila militarii si nici tehnica din dotare a Armatei, iar fortele aeriene nu vor survola piata. O ceremonie restransa, la care va participa si seful statului, va fi organizata incepand cu ora 11. Din cauza restrictiilor sanitare, publicul nu poate sa participe la eveniment.