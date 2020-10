FOTO-VIDEO Al doilea oraș ca marime din Azerbaidjan, atacat VIOLENT cu rachete: americanii provoca furia armenilor cu avioanele F-16

Guvernul SUA ar trebui să ofere explicații în legătură cu bombardarea populației civile din Nagorno-Karabakh de către aviația turcă, care folosește avioane F-16 de fabricare americană. Este declarația premierului armean Nikol Pashinyan într-un interviu acordat The New York Times.

"SUA ar trebui să explice, au dat (Turciei, n. r.) aceste F-16 pentru a bombarda civili și sate pașnice?" - a remarcat el. Anterior, partea armeană a afirmat în repetate rânduri că Turcia sprijină în mod activ Azerbaidjanul în timpul luptelor din Nagorno-Karabakh, inclusiv cu utilizarea avioanelor F-16.

Ministerul Apărării din Armenia a publicat luni o listă cu 21 de militari ai forțelor armate naționale care au murit în ultimele 24 de ore pe linia frontului armeno-azer. Numele lor au fost postate pe pagina ei de Facebook de către secretarul de presă al Ministerului Apărării Shushan Stepanyan.

Ministerul Apărării din Azerbaidjan a raportat luni despre bombardarea orașului Ganja de pe teritoriul Armeniei. Duminica trecută, forțele armate armene au lansat un atac cu rachete asupra Ganja, al doilea oraș ca mărime din Azerbaidjan. Parchetul General al Republicii a raportat că, în urma bombardamentelor, un civil a fost ucis, 32 au fost răniți. Clădirile rezidențiale, obiectele civile și clădirile istorice au suferit pagube considerabile.

Această declarație „este o dezinformare specială pentru pregătirea noilor provocări”, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apărării din Armenia, Artsrun Hovhannisyan.

Ministerul Apărării din Armenia este încrezător că declarația lui Baku cu privire la bombardarea orașului Ganja de pe teritoriul regiunii Berd a republicii este o dezinformare specială pentru pregătirea noilor provocări.

"Declarațiile lui Baku despre scoaterea la iveală a orașului Ganja de pe teritoriul Armeniei sunt dezinformare. Mai mult, suntem siguri că Baku pregătește noi provocări cu astfel de declarații. Să informeze întreaga lume despre acest lucru", a spus reprezentantul oficial al Ministerului Apărării, Artsrun Hovhannisyan.

Ministerul Apărării din Azerbaidjan a raportat luni despre o nouă bombardare din partea armeană a așezărilor din jurul Nagorno-Karabakh.

„În prezent, forțele armate armene bombardează orașul Horadiz din regiunea Fizuli, satele din regiunea Agjabedi, orașul Terter și satele din regiunea Terter, precum și teritoriile din regiunile Goranboy și Goygol”, spune mesajul.

Potrivit departamentului de apărare, se iau măsuri adecvate de răspuns.

Forțele armate azeriene bombardează capitala republicii Nagorno-Karabakh cu sistemele de rachete cu lansare multiplă Smerch și Polonez, precum și cu T-300 Kasirga, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Armenia, Artsrun Hovhannisyan.

"Azerbaidjanul bombardează Stepanakert cu rachete. Folosește rachete Smerch, Polonez și Kasirga fabricate în Turcia", a spus el în timpul briefingului.

În capitala Republicii Nagorno-Karabakh, Stepanakert, a tunat o altă serie de explozii, relatează corespondentul RIA Novosti.

Din sunet, obuzele au căzut aproape de centrul orașului.

Ministerul de Externe al Republicii Nagorno-Karabakh a raportat că forțele militare azere lansează atacuri puternice cu rachete de „intensitate ridicată” asupra lui Stepanakert .

Exploziile au fost auzite aproape de centrul orașului, printre altele, au fost folosite obuze MLRS. După cum se menționează în Ministerul Afacerilor Externe al NKR, „Forțele armate azereze provoacă lovituri cu rachete de mare intensitate asupra lui Stepanakert”.

Armenian armed forces shelled central market of Ganja. How market could have any military importance? This indiscriminate missile attack was done with sole purpose of causing mass casualties among civilians. State terrorism of Arm agnst civilian Azerbaijanis continue pic.twitter.com/Is8sNkHOnY