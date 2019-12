FOTO/VIDEO: Atmosfera incendiara la meciul de acasa al Universitatii Cluj, contra Scolar Resita

U Cluj Scolar Resita 14

Atmosferă absolut incendiară la ultimul meci de acasă al Universităţii Cluj, acolo unde suporterii lui U au creat un moment absolut incredibil si o atmosfera de sarbatoare. Fanii "Sepcilor Rosii" au "incendiat" stadionul cu torte si fumigene, cu ocazia centenarului echipei şi a meciului terminat la egalitate, 1-1, contra celor de la Şcolar Reşita.

U Cluj, unul dintre cluburile de traditie ale fotbalului romanesc, s-a infiintat in 1919 la initiativa lui Iuliu Hatieganu, unul dintre marii medici al Romaniei, al carui domeniu de expertiza a fost studiul si tratarea tuberculozei.

Desi in mare parte a timpului U Cluj a jucat in Liga 1, ardelenii nu au castigat niciodata titlul. Cel mai aproape au fost in sezonul 1932-1933 cand au terminat pe locul secund. In schimb, U Cluj a castigat Cup Romaniei, in sezonul 1964-1965.

