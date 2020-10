FOTO-VIDEO Continua razboiul devastator: patru regiuni din Azerbaidjan, atacate de partea armeana; armistițiul e doar pe hartie

Ministerul Apărării din Azerbaidjan a raportat vineri despre bombardamentele din partea armeană a patru regiuni din jurul Nagorno-Karabakh, relatează TASS.

"Încălcând grav acordul privind un armistițiu umanitar, forțele armate armene împușcă teritoriul regiunilor Goranboy, Terter, Agdam și Agjabedi dimineața", a declarat ministerul apărării într-un comunicat.

Ca urmare a consultărilor desfășurate la Moscova la inițiativa părții ruse, Azerbaidjanul și Armenia au convenit asupra încetării focului de la ora 11:00, ora Moscovei, pe 10 octombrie, în scopuri umanitare pentru schimbul de prizonieri și cadavre ale morților.

Un orășel este atacat zilnic

Micul oraș Martuni, la cinci kilometri de linia frontului din estul Republicii Nagorno-Karabakh nerecunoscute, este bombardat în fiecare zi, chiar și după anunțarea încetării focului. Mulți locuitori ai așezării au plecat, restul se ascund în subsoluri și doar cei mai îndrăzneți ies uneori afară pentru câteva minute.

"Cu doar câteva minute în urmă, inamicul a tras asupra orașului de la artilerie. Bombardamentele continuă în fiecare zi, chiar și după încetarea focului", a declarat reporterilor primarul orașului, îmbrăcat în uniformă militară. „A existat chiar un raid aerian. A fost doar o lovitură în școală. Dar datorită faptului că populația principală a plecat sau se ascunde în adăposturi, astăzi nimeni nu a fost rănit."

Primarul adaugă că aproximativ 6 mii de oameni locuiau în Martuni înainte de război, iar câți rămân în acest moment este un mister. El spune că autoritățile cumpără combustibil pentru ei și îi ajută la tot ce au nevoie.

This is an another fact of atrocity of #Armenia against civilians. The armed forces of Armenia shelled the cemetry during the funeral ceremony in #Terter district of #Azerbaijan. 3 civilians were killed and 5 seriousely wounded. #OHCHR #theIOI #HRC #HumanRightsViolations pic.twitter.com/mkEl9g9JIt