FOTO VIDEO: HAOS IN MAGAZINE - Romanii au luat cu ASALT magazinele, RAFTURI GOALE și COZI INTERMINABILE la casa

haos

Autoritatile au anuntat clar ca oamenii sa nu se precipite si sa nu se panicheze din cauza coronavirus pentru ca vor fi anuntate din timp toate masurile care trebuie luate. Singurele provizii pe care trebuie sa le faca sunt cei a caror viata depinde de anumite medicamente, bolnavii cronici, care trebuie sa aiba stocuri pentru mai multe zile, indiferent de situatie.

In schimb, foarte multi romani s-au inghesuit isteric in magazinele din tara. Pe internet circula o multime de imagini cu astfel de situatii. Iata doua cazuri doar in Bucuresti si Ploiesti, insa situatia e la fel in mai multe zone.

"În perioada următoare, marile reţele comerciale vor lua măsurile ce se impun pentru a se evita aglomerările din cadrul magazinelor, reamintind consumatorilor că există posibilitatea achiziţiei online de produse alimentare şi nealimentare fie direct de la comercianţii care au acest serviciu, fie prin aplicaţii specializate", informează un comunicat al MS.

De asemenea, oficialii AMRCR şi-au exprimat deschiderea de a reprezenta un canal de diseminare a materialelor informative ce urmează să fie transmise de către şi şi-au arătat susţinerea în vederea aplicării măsurilor de sănătate publică în acord cu noile prevederi legale.

Între măsurile discutate s-a evidenţiat aceea de a recomanda angajaţilor să evite în această perioadă călătoriile în zone în care evoluează COVID-19. În cazul oricăror suspiciuni de îmbolnăvire se impune apelarea serviciului 112 pentru direcţionarea către centrele medicale de diagnosticare, menţionează comunicatul.

Potrivit sursei, MS a agreat propunerea ca AMRCR să fie informată periodic referitor la informaţiile noi despre răspândirea COVID-19.

