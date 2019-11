FOTO/VIDEO / Requiem Aeternam - concert special de Luminație, in Cimitirul Central

afis

Requiem Aeternam este parte din seria de evenimente numite Lacrimosa, organizate și desfășurate de Scena Urbană, în Cimitirul Central din Cluj-Napoca, în ultimii cinci ani, cu ocazia Luminației.

"Și anul acesta a avut loc un spectacol de comemorare a sufletelor celor dragi nouă, care au părăsit această lume. Este o rugăciune pe care o facem an de an în această zi, un omagiu muzical și sufletesc pentru toți cei care ne veghează din ceruri. Ne dorim să fie, în același timp, și o alinare pentru cei nemângâiați: Dumnezeu să odihnească sufletele celor plecați, iar nouă să ne dea puterea de a merge mai departe, de a iubi și a da viață!"

Evenimentul a fost realizat de Asociația ”Scena Urbană”, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și al FERRO, susținătorul evenimentelor Scena Urbană.

Orchestra și corul: Claudiopolis Youth

Dirijor: Vlad Eniu

Regizor: Ina Hudea

Coregraf: Vlad Sebastian

Balerini: Ioana Cristina Terebesy, Gollner Delia, Camelia Rațiu, Anamaria Boancă, Oana Siminic, Raluca Perde, Antonia Indrei, Alin Rîpă, Florin Ianc, Vlad Sebastian, Sergiu Hosu, Antonio Mon, Mihai Ciocmărean.

Organizator: Scena Urbană

Prezentator: Ovidiu Blag

Repertoriu:

1.Puccini – Manon Intermezzo

2. Verdi - Requiem aeternam

3. Mozart – Kyrie

4. Cherubini: Requiem in C minor - Pie Jesu

5. Cherubini: Requiem in C minor - Lacrimosa

6. J. S. Bach – Adagio

7. Palestrina – Kyrie si Agnus Dei din Missa pro Defunctis

8. Schubert – Ave Maria

9. Brahms – Begräbnisgesang

10. Gabriel Faure – Requiem: Introït et Kyrie + Libera Me

11. Mozart – Requiem aeternam

12. Mascagni – Intermezzo – Cavaleria rusticana

13. Mozart – Lacrimosa

