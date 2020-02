FOTO & VIDEO Spitalul din China construit 10 zile și-a deschis ușile: Primii pacienți infectați cu coronavirus internați

Primii pacienți infectați cu coronavirus au fost internați luni într-un spital specializat construit în doar zece zile în Whuan, epicentrul epidemiei cu noul tip de virus, relatează site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.

Spitalul Huoshenshan și o altă instituție medicală, care urmează să fie inaugurată săptămâna aceasta, au fost construite în regim de urgență în Wuhan, orașul unde a fost descoperit noul coronavirus. Majoritatea celor 11 milioane de locuitori din oraș nu au voie să părăsească zona.

Primii pacienți au sosit luni dimineață la spitalul Huoshenshan, potrivit mass-mediei de stat din China. Nu există momentan detalii despre identitatea și starea pacienților.

Armata chineză a trimis 1.400 de doctori, asistente și personal auxiliar pentru a îngriji pacienții la spitalul din Wuhan, a relatat agenția oficială chineză Xinhua.

Spitalul, cu o suprafață de 60.000 de metri pătrați, a fost construit de 7.000 de muncitori în doar zece zile.

