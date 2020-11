FOTO VIDEO Stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf sunt gata de utilizare. Cum arata Giulestiul: "Am recuperat timpul pierdut"

Stadioanele Ghencea si Arcul de Triumf sunt finalizate, urmeaza sa fie receptionate in cel mai scurt timp, iar lucrarile la stadionul Giulesti sunt executate in proportie de aproximativ 60% si vor fi incheiate in luna mai a anului viitor, a declarat marti, 10 noiembrie, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan.