Fotografia cu Gabriela Cristea care i-a scos din minti pe fani. “Babuto, ajunge!”

Gabriela Cristea este una din cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune ale momentului. Toti s-au obsinuit acum cu felul sau de a fi, dar si cu multele postari pe retelele de socializare, fie ca face reclama la un anume produs, fie ca isi etaleaza rochiile sau machiajele. Toate sunt postate fie pe facebook, fie pe instagram.

Fotografia cu Gabriela Cristea care i-a scos din minti pe fani

Gabriela Cristea a debutat in televiziune in urma cu 25 de ani. Acum face parte din una dintre cele mai iubite moderatoare, este casatorita si are doi copii. Acum, vedeta, poate fi urmarita la Antena Stars, intr-un reality-show. In afara de televiziune Gabriela a dezvoltat o anume pasiune pentru postarile de pe retelele de socializare, fie Facebook, fie Instagram, unde are destui fani, urmaritori, spuneti-le cum vreti. De altfel marea majoritate a vedetelor, nu numai de pe plaiuri mioritice, au astfel de conturi pe care isi publica momente din viata personala sau cea profesionala.

“Babuto, ajunge!”

Din pacate pentru Gabriela, ultimele ei postari de pe instagram au avut, din partea unor utilizatori, reactii neasteptate si, poate, rautacioase la adresa divei Antena Star.

In ideea de a imparti cu fanii ultimele realizari, vedeta a postat cateva instantanee pe instagram, iar reactiile nu au intarziat sa apara. Printre acestea au fost si cateva, nu multe la numar, rautacioase si cu caracter critic la adresa aspectului fizic al Gabrielei. Dar asta nu ar fi pentru prima data cand fanii vedetei au avut reactii negative la adresa ei.

Vedeta Antenei Star, Gabriela Cristea, impreuna cu cei doi copii ai sai, si sotul Tavi Clonda, de ceva vreme au un serial pe retelele de socializare, in care isi prezinta viata de familie. La fel s-a intamplat si cu episodul despre care relatam, numai ca, in afara de faptul ca si-a laudat noua achizitie in materie de masini, a decis ca este cazul sa le ”apostrofeze” pe mamicile care isi transporta copilasii in alte conditii, decat cele prezentate de ea in clip. Multe comentarii, multe dintre ele rautacioase (zice vedeta ?!), si cu bataie directa, au inceput sa curga pe pagina sa oficiala de pe facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.