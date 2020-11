Fotografia invingatorilor: Joe Biden și Kamala Harris, vorbind despre „momentul vindecarii”

Președintele ales Joe Biden spune că abordarea virusului este maxima sa prioritate și se angajează să lucreze spre unitate: „Eu nu văd state albastre și state roșii, eu văd Statele Unite!”, a spus Biden în discursul său de învigător, rostit din orașul natal, Wilmington, Delaware. Președintele ales Joe Biden s-a adresat națiunii sâmbătă seara pentru […] The post Fotografia învingătorilor: Joe Biden și Kamala Harris, vorbind despre „momentul vindecării” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.