Fotografia mincinoasa de 200 de milioane de euro! Investitorii au pacalit publicul cu un mega-complex in Iasi. Plansele arata un singur bloc si o jignire pentru mediul de afaceri

Victor Semionov si Martin Slabbert Hotel Silk District google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O mega investitie a devenit un mare fas in momentul in care a fost supusa consultarii publice • Pe planse apare doar o singura cladire cu 25 de etaje • Este o strategie pentru a nu dezvalui publicului larg intentiile reale • Nimeni nu stie cum va fi construit Silk District, de pe Calea Chisinaului • Agentia de Protectie a Mediului nu a eliberat un aviz investitorilor de la PK Ebony SRL • "In legatura cu avizele de mediu pentru SC Reba Industry si PK Ebony SRL, va informam ca actele de reglementare la care faceti referire nu au fost emise, documentatiile fiind in procedura de reglementare", se arata intr-un raspuns APM &bul ...