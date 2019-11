Fotograful Robert Freeman, creatorul unor celebre coperte de albume ale The Beatles, a murit

Fotograful britanic Robert Freeman, care a ajutat la definirea imaginii trupei The Beatles cu unele dintre cele mai celebre coperte de albume, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Informația despre decesul fotografului, produs pe 8 noiembrie, a apărut pe site-ul oficial al trupei The Beatles.

Născut în 1936, Freeman și-a început cariera ca fotojurnalist la publicația londoneză Sunday Times și a realizat portrete ale unora dintre cei mai celebri artiști de jazz înainte de a lucra cu The Beatles.

El este autorul fotografiei în alb și negru realizată pentru coperta albumului din 1963 "With The Beatles". Imaginea a devenit celebră și a fost folosită pentru albumul lansat în 1964 în SUA "Meet The Beatles!".

Într-un tribut adus fotografului, Paul McCartney a povestit că oamenii au crezut că fotografia, cu ei apărând în penumbră, a fost una făcută în studio, însă, de fapt, a fost un instantaneu realizat de Freeman pe un coridor. Freeman "a fost unul dintre fotografii preferați în timpul anilor Beatles și a realizat unele dintre copertele noastre emblematice", a mai spus McCartney.

Freeman a mai realizat fotografiile pentru copertele "Beatles For Sale", "Help!", "Rubber Soul".