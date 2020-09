Franța: 22 de școli au fost inchise, la doua zile dupa inceperea cursurilor

În total, 22 de şcoli au fost închise în Franța din cauza apariției cazurilor de COVID-19, a anunțat astăzi ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer, transmite Agerpres. „În Franţa continentală au fost închise 12 şcoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezintă un număr mic. Adăugând 10 şcoli din La Reunion (insulă), numărul acestora […] The post Franța: 22 de școli au fost închise, la două zile după începerea cursurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.