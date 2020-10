Franța a ajuns la 27.000 de noi cazuri COVID. Opt orașe, in alerta, suplimenteaza terapia intensiva

Înrăutăţirea situaţiei sanitare în Franţa din cauza creşterii numărului cazurilor de COVID-19 a determinat autorităţile să instituie alerta maximă în opt oraşe, inclusiv Paris, măsură ce presupune noi restricţii, inclusiv închiderea barurilor şi un protocol consolidat în restaurante, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres. Alerta maximă este declarată în Franţa pe plan local atunci când […] The post Franța a ajuns la 27.000 de noi cazuri COVID. Opt orașe, în alertă, suplimentează terapia intensivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.