Franța anunța ca are PANDEMIA SUB CONTROL: lockdown-ul continua

Marcel Ciolacu a avut un mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, chiar in timp ce seful statului sustinea o conferinta de presa marti la Palatul Cotroceni. "Iohannis, te cateri pe cadavre fara rusine pentru a tine la putere guvernul mortii! Esti un politruc de cea mai joasa speta! Un jalnic mestecator de lozinci al PNL!", i-a transmis liderul PSD.

Facebook impreuna cu AFP (Agentia Franceza de Presa), un examinator al informatiilor certificat prin Reteaua Internationala de Verificare a Faptelor, lanseaza marti, 17 noiembrie, in Romania programul de verificare independenta a informatiei.

Camera Deputatilor a adoptat marti, 17 noiembrie, in calitate de for decizional, proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei.