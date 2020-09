Franța: Copiii de gradinița și elevii sub 10 ani nu mai intra in carantina, daca un coleg e bolnav de Covid

Guvernul francez a decis să renunțe la o parte dintre restricțiile aplicate în școlile primare și grădinițe, ca măsuri de prevenție în contextul epidemiei Covid-19, potrivit Radio France International. De azi, orele din cele două cicluri de învățământ “continuă să se desfășoare ca de obicei”, chiar dacă un elev este testat pozitiv, scrie Edupedu.ro. Noua […] The post Franța: Copiii de grădiniță și elevii sub 10 ani nu mai intră în carantină, dacă un coleg e bolnav de Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.