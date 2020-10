Franța și Germania au intrat in blocaj pentru o luna. Parlamentul spaniol a aprobat urgența sanitara pentru șase luni

Noile măsuri sunt cele mai dure din primăvară și urmează restricțiilor din Spania și Italia, menite să reducă răspândirea virusului și să ușureze tensiunea asupra spitalelor. Cu numărul de cazuri de coronavirus în creștere rapidă și spitalele aflate deja sub presiune în Franța și Germania, liderii țărilor au anunțat miercuri restricții semnificative în încercarea de […] The post Franța și Germania au intrat în blocaj pentru o lună. Parlamentul spaniol a aprobat urgența sanitară pentru șase luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.