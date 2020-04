Franța nu mai are incredere in testele PCR! Dermatologii au identificat simptome noi pentru COVID-19

Testele de diagnostic tip PCR, pentru depistarea noului coronavirus, pot da rezultate fals negative în peste 30% dintre cazuri. Acesta este motivul pentru care toți pacienții simptomatici care ajung la Spitalul Universitar Tenon din Paris, o unitate medicală preponderent oncologică și cu un serviciu de Boli Infecțioase, beneficiază de un computer tomograf pulmonar, spune la RFI, Liliana The post Franța nu mai are încredere în testele PCR! Dermatologii au identificat simptome noi pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.