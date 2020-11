Franța ridica restricțiile in decembrie și incepe vaccinarea masiva anticovid, fara a-și obliga cetațenii

Guvernul francez intenţionează să ridice măsurile de izolare şi să permită deplasările începând de pe 15 decembrie, cu puţin timp înaintea sărbătorilor de sfârşit de an, a afirmat marţi preşedintele Emmanuel Macron, anunţând o primă relaxare odată cu redeschiderea sâmbătă a unor magazine închise în urmă cu o lună, transmite AFP, perluată de Agerpres. Toate […] The post Franța ridică restricțiile în decembrie și începe vaccinarea masivă anticovid, fără a-și obliga cetățenii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.