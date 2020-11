Franța: unitațile de terapie intensiva ar putea fi copleșite la mijlocul lui noiembrie

Ministrul francez al sănătății, Olivier Véran, a lansat joi un avertisment puternic, spunând că, dacă noile reguli nu ar fi respectate scrupulos, unitățile de terapie intensivă vor fi copleșite până la jumătatea lunii noiembrie, transmite New York Times. „Al doilea val nu este o abstractizare, este aici și este violent”, a spus dl Véran. Țara, […] The post Franța: unitățile de terapie intensivă ar putea fi copleșite la mijlocul lui noiembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.