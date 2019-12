Francesca Schiavone, fosta jucatoare de tenis: 'Am caștigat lupta cu cancerul dupa 7 luni'

Fosta jucătoare de tenis, Francesca Schiavone, a anunțat, vineri, că, în ultimele 7 luni, a purtat o luptă grea cu cancerul. După ce a trecut prin chimioterapie, fosta jucătoare de tenis spune că a învins necruțătoarea boală și că este gata să se ocupe de noi proiecte, anunță MEDIAFAX.

”Salut tuturor. După 7-8 luni de absență de pe rețelele de socializare și din lume, aș dori să împărtășesc cu voi ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticată cu cancer. Am făcut chimioterapie. Am avut parte de o bătălie grea și acum încă respir. Am câștigat această luptă. Acum sunt din nou în acțiune”, a fost mesajul publicat de Francesca Schiavone pe contul personal de Twitter.

Francesca Schiavone a câștigat, în 2010, titlul de la Roland Garros, după ce a învins-o, cu 6-4, 7-6(2), pe Samantha Stosur.