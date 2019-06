Regizorul Franco Zeffirelli a murit la 96 de ani, la domiciliul său de pe Appia Antica, din Roma, anunță presa italiană. În ultimele momente, petrecute la capătul unei suferințe care i-a marcat ultimele luni de viață, alături de regizor s-au aflat fii săi adoptivi, Pippo și Luciano, un medic și preotul bisericii San Tarcisio, care […]

