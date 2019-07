Frans Timmermans, atac dur la adresa ministrilor britanici: ''Alergau ca niste idioti''

Prim vicepresedintele Comisiei Europene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine ca guvernul britanic a venit la negocierile pentru Brexit total nepregatit. Ministrii britanici „alergau ca niste idioti” cand au ajuns la negocierile pentru Brexit in 2017, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Acesta i-a comparat pe negociatorii din Regat cu personajele dintr-un serial de comedie. Timmermans a declarat ca se astepta „la niste trucuri demne de Harry Potter” de la ministri. Insa el a afirmat pentru o emisiune ca, in schimb, britanicii erau ce Lance Corporal Jones din Dad’s Army, un serial de comedie britanic in care actiunea are ...