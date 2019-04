Frans Timmermans: Marea Britanie ar trebui "sa se calmeze" si sa renunte la Brexit

Frans Timmermans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie ar trebui sa foloseasca urmatoarele cateva luni pentru "a se calma si a regandi" decizia sa de a parasi Uniunea Europeana, a declarat miercuri candidatul socialist la presedintia Comisiei Europene, Frans Timmermans, in cadrul primei dezbateri televizate cu principalul sau contracandidat, conservatorul Manfred Weber. Saptamana trecuta, liderii UE au convenit la o amanare a Brexitului pana la 31 octombrie, cu posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa mai repede din UE daca parlamentul va ratifica acordul de divort negociat de Theresa May cu UE. Parlamentarii britanici au respins deja acordul de trei ori. "Sper foarte mult ca Marea Britanie ar putea ramane in UE", a spu ...