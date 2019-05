Frans Timmermans, mesaj pentru Romania: "Nu diminuati lupta impotriva coruptiei!"

Frans Timmermans google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, pentru Antena 3, ca nu trebuie adoptata legislatia care sa modifice cadrul legal pentru lupta impotriva coruptiei. "Am scris o scrisoare presedintelui, presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si prim-ministrului ca avertisment prin care sa le spun ca nu este prea tarziu, inca puteti rezolva asta, nu adoptati aceasta legislatie, nu diminuati lupta impotriva coruptiei, nu mergeti in acea directie, ci implementati recomandarile pe care Comisia vi le-a trimis. Aceasta este propunerea Comisiei Si ceea ce cred ca este nou aici este prevenirea. Sper ca in viitoarea Comisie sa putem face mai multa munca de prevenire, ...