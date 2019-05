Frans Timmermans, subiect de PARODIE in Olanda: Hans Brusselmans, simbolul elitelor birocratice de la Bruxelles (VIDEO)

În alte scene, Hans merge la toaletă şi are probleme în a urina. Când trage apa, lanţul de la toaletă are forma premierului olandez, Mark Rutte. Hans se mai joacă cu tancurile şi mănâncă un tort de portocale care simbolizează Olanda.



Hans Brusselmans are exact acelaşi fizic, aceeaşi ochelari şi aceeaşi barbă ca Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialist European la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Liderul SP, Ron Meyer, a fost întrebat dacă videoclipul electoral îl parodiază pe Timmerans. "Fir-ar să fie, acum că o spuneţi, observ şi eu. Dar da, birocraţii ăştia de la Bruxelles arată toţi la fel."