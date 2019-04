Franta, in zodia protestelor 'vestelor galbene': Interventie cu gaze lacrimogene, violente si arestari (VIDEO)

"Vestele galbene" s-au confruntat cu poliţia în oraşul francez Toulouse sâmbătă, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Poliţia din Toulouse a folosit gaze lacrimogene şi a arestat mai multe persoane după ce câteva sute de manifestanţi au început să arunce cu obiecte, să dea foccoşurilor de gunoi şi au încercat să intre în zone în care protestele erau interzise.

În jur de 2.000 de persoane s-au adunat pe bulevardul Allee Jean Jaures din centrul oraşului şi pe străzile din jur.

Grupările de activişti au informat pe reţelele sociale că Toulouse va fi punctul principal al celui de-al 22-lea weekend de proteste, determinându-l pe primarul Jean-Claude Moudenc să îşi exprime îngrijorarea privind protestele.

Marşurile din Paris şi în alte oraşe au fost în mare parte paşnice însă protestele continuă să pună presiune pe preşedintele francez Emmanuel Macron. El a promis că va anunţa o serie de măsuri care au ca scop liniştirea spiritelor.

Protestele vestelor galbene au început în noiembrie 2018 în urma unei creşteri a preţului carburanţilor.

Ulterior mişcarea s-a transformat în proteste faţă de guvernul lui Macron chiar dacă a fost anulată creşterea de preţuri.

Premierul Edouard Philippe a prezentat luni primele concluzii ale unei consulări publice vaste care a durat trei luni. Macron a lansat iniţiativa în ianuarie ca răspuns la protestele vestelor galbene afirmând că doreşte să transforme violenţele în „soluţii”.

New round of escalation in #France: #Macron's #regime forces attacked @CStreetmedic from the movement of #GiletsJaunes during #ActeXXII in #Toulouse during a rescue action for helping wounded members of the #GiletsJaunes for #ActeXXIIpic.twitter.com/VniwQbct5G