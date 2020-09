Franta introduce noi masuri de restrictie dupa ce s-au inregistrat peste 13.000 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore

Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de COVID-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in "stare de alerta sporita" in 11 metropole, printre care Parisul, noteaza AFP.