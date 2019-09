Franta nu ii acorda azil lui Edward Snowden

Edward Snowden google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Franta considera in continuare ”neoportun” sa-i acorde azil avertizorului de integritate american Edward Snowden, a anuntat astazi ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Edward Snowden a cerut azil in Franta si in alte tari in 2013, dupa ce a denuntat sistemul de supraveghere masiv al serviciilor secrete americane, a am intit seful diplomatiei franceze la CNews. ”Pentru moment, este vorba despre o cerere pe cale mediatica, dar, a priori, eu nu vad motive sa ne schimbam punctul de vedere”, a adaugat el. Snowden: este o companie de supraveghere a populatiei, redenumita media sociala ”El a cerut azil in Franta, dar si in alte locuri, in 2013. L ...