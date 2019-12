Franta: Polemica legata de activitatile paralele ale arhitectului reformei sistemului de pensii

Arhitectul reformei sistemului de pensii din Franţa, un proiect care a suscitat uriaşe greve şi manifestaţii de peste 10 zile, a recunoscut sâmbătă că a exercitat 13 mandate de administrator în diverse fundaţii şi organisme pe lângă funcţiile sale guvernamentale, în contextul în care este suspect de conflict de interese cu mediul asigurărilor private, relatează AFP. Jean-Paul Delevoye, înalt comisar pentru reforma sistemului de pensii, este părintele unui proiect guvernamental care urmăreşte, printre altele, să înlocuiască cele 42 de regimuri de pensie existente în prezent în Franţa cu un regim universal pe puncte şi să introducă o "vârstă de echilibru" la 64 de ani sub care nimeni să nu beneficieze de pensia întreagă. Această reformă este în centrul confruntării dintre guvernul preşedintelui Emmanuel Macron şi sindicate, cu o grevă în transportul public care continuă de la 5 decembrie şi ameninţă să provoace dezordine în ţară cu prilejul sărbătorilor de sfârşit de an. Delevoye este afectat de la începutul lunii decembrie de o serie de dezvăluiri ale presei referitoare la activităţile sale paralele. Potrivit cotidianului Le Monde, el a încasat astfel 78.408 euro net în funcţia de "consilier al delegatului general" al grupului de pregătire superioară şi profesională IGS, precum şi 73.338 euro net în 2018 şi 62.216 în 2019 în calitate de preşedinte de onoare al unui think tank în domeniul asigurărilor, Parallaxe. Constituţia Franţei le interzice membrilor guvernului să exercite "orice activitate profesională" în paralel cu funcţia oficială. În faţa polemicii, Delevoye s-a retras din funcţiile controversate, dar nu şi din postul de înalt comisar, şi şi-a luat angajamentul să ramburseze sumele primite. Într-un interviu acordat jurnalului Le Monde, el şi-a exprimat regretul pentru "greşeala" comisă pe care consideră că a "reparat-o". Foarte criticat în rândul opiniei publice, Jean-Paul Delevoye a primit sâmbătă sprijinul premierului Edouard Philippe. "Buna sa credinţă este totală", a afirmat prim-ministrul francez, îndepărtând o posibilă demisie, adusă în discuţie de cel interesat pentru "a păstra" reforma iniţiată.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)