Franta - Romania, partida care decide ultimele semifinaliste! LIVE TEXT de la ora 21:55

Dupa un inceput de turneu incredibil in care a invins categoric atat Croatia, 4-1, cat si Anglia, 4-2, Romania este cu un picior in semifinale. Daca nu pierd partida cu Franta, tricolorii lui Radoi vor castiga grupa C, insa pot accede in "careul de asi" chiar si cu o infrangere la maximum doua goluri diferenta. Aici sunt toate calculele calificarii: - Daca Franta – Romania se termina la egalitate, tricolorii lui Radoi castiga grupa si joaca impotriva Germaniei in semifinale, iar Franta se califica din postura celui mai bun loc 2 si joaca in semifinale impotriva Spaniei. - Daca Franta – Romania se incheie cu victoria noastra, Romania se impune in grupa si joaca impotriva Spaniei ...