Franta: UE poate implementa Acordul Verde chiar daca Polonia a ramas in afara obiectivului pentru 2050

Utilizarea pe scara mai larga a realitatii augmentate (AR) si a realitatii virtuale (VR), in domenii precum comert, sanatate si servicii, va aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global pana in 2030, si va transforma 23 milioane de locuri de munca, potrivit raportului "Seeing is believing", realizat de PwC la nivel global.