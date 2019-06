Franta va redeschide publicului Mormantul regilor

Mormantul regilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Franta va redeschide pentru vizite Mormantul regilor, bijuterie arhitecturala veche de 2.000 de ani al carei proprietar este in inima Ierusalimului si care a fost inchis publicului din 2010, a anuntat Consulatul general al Frantei pe site. Acest exemplu de arhitectura funerara din epoca romana, care adapostea altadata sarcofage in camere de alcov si care este unul dintre cele mai mari complexe ale acestei perioade in regiune, va fi accesibil incepand de joi, si in toate zilele de marti si joi, doar prin rezervare online, potrivit consulatului general al Frantei. Vizita este limitata la 15 persoane la interval de 45 de minute. Raport ONU: Populatia Globului, in cadere libera. Ce se va intampla ...