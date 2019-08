Fratele Anamariei Pop, dezvaluire socanta! Rasturnare de situatie in cazul mortii artistei

Fratele Anamariei Pop, cantareata care si-a pierdut viata duminica dupa-amiaza intr-un terifiant accident rutier, a facut o dezvaluire socanta care rastoarna complet cazul!

Initial, s-a vehiculat ca Anamaria Pop a adormit la volan si astfel s-a produs accidentul in care artista si-a pierdut viata. Insa, Flaviu Costin, fratele artistei, sustine ca Anamaria Pop ar fi suferit de o problema acuta de sanatate si i-ar fi facut rau.

„I s-a facut rau”, a spus Flaviu Costin, fratele Anamariei Pop, potrivit Cancan.

Anamaria Pop a murit fulgerator, la doar 36 de ani, duminica seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac. Artista era mereu pe drumuri si incerca sa onoreze toate invitatiile pe care la primea la evenimente. Mai mult, in timpul liber, Anamaria Pop lucra ca voluntar la Serviciul Judeteean de Ambulanta din Baia Mare.

Anamaria Pop se mai afla in masina cu o alta persoana in momentul impactului, care a ajuns la spital. Impactul a fost atat de puternic incat masina a fost proiectata intr-un sant.

Baiatul cel mare, mesaj emotionant dupa pierderea mamei

Duminica seara, cand s-a produs terifiantul accident, Anamaria Pop era in drum spre o cantare. In urma ei au ramas doi copii orfani. Anamaria Pop era vaduva si isi crestea singura copiii.

"Doar pe tine te-am mai avut, eu si fratele meu doar pe tine te-am avut! Dumnezeu sa te ierte draga mama, regret enorm ca nu ti-am spus zilnic ca te iubesc si iarta-ma pentru tot ce-am facut in neplacerea ta, iti promit ca voi avea singur grija de casa si de Denis.

Iubiti-va mamele, spuneti-le ca le iubiti, aratati-le ca le iubiti, fiindca moartea e imprevizibila, iar dupa aceea veti regreta enorm ca n-ati apucat s-o faceti!", a scris fiul cantaretei Anamaria Pop pe Facebook, care i-a multumit mamei lui pentru tot ce a facut pentru el.

Legatura cu cazul lui Razvan Ciobanu

In afara faptului ca ambii au murit in circumstante asemanatoare, respectiv in accidente auto, dupa ce s-au izbit cu autoturismele de un copac, exista o alta coincidenta stranie. In cazul mortii Anamariei Pop, cat si in cel al designerului Razvan Ciobanu, anchetatorii nu au gasit urme de franare la fata locului.

