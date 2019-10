Fratele șefului Cancelariei prim-ministrului, Costin Mihalache, a fost numit consul general la Ankara, după cum precizează surse diplomatice. Eugen Costinel Mihalache, fratele șefului Cancelariei prim-ministrului, Costin Mihalache, a fost numit consul general, la Ankara, prin decizie a premierului, precizează surse din MAE. Eugen Mihalache a fost consilier al directorului general al companiei de stat Transgaz, The post Fratele șefului Cancelariei premierului, numit consul general la Ankara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.