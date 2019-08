Fratele lui Catalin Morosanu, trimis in judecata. Vezi cu ce facea afaceri

fratii Morosanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fratele luptatorului Catalin Morosanu, Claudiu Morosanu, in varsta de 33 de ani, a fost trimis in judecata alaturi de mai multi afaceristi din domeniul vanzarilor de aur, dar si alaturi de mai multi romi din Grajduri. Potrivit DIICOT Iasi, Morosanu a fost administrator al firmei Gold Brut International Iasi, aderand la un grup infractional de evaziune fiscala incepand cu februarie 2013. Alaturi de Ionut Nechifor, un amic de-al sau, Morosanu ar fi oferit facturi si chitante false catre mai multe firme, atestand in mod nereal tranzactii de fragmente de bijuterii de aur. Divorteaza, sau nu, Catalin Morosanu! Ieseanul a lamurit intreaga situatie Claudiu Morosanu ar fi retras peste 3 milioane de lei ...