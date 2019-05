Fratele lui Radu Mazare, blesteme la ICCJ: 'Cata dreptate a avut el cand a fost judecat, atata dreptate sa aiba și acești oameni din partea lui Dumnezeu'

Alexandru Mazăre s-a prezentat luni la sediul ÎCCJ. El le-a spus jurnaliștilor că nu a vorbit cu Radu Mazăre, care urmează să ajungă astăzi în România. Tot el a avut un mesaj dur pentru cei care s-au bucurat de situația fostului edil.

„Nu am vorbit cu el. Am o mare rugăminte. Am văzut că foarte mulți se bucură de situația în care se află Radu. Mie atitudinea asta a lor (...) îmi aduce aminte de gărzile roșii ale lui Maur în perioada marii revoluții culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu, ca toți acești oameni să aibă parte în viața lor de dreptatea pe care a avut-o Radu Mazăre în acest proces, în urma căruia a primit condamnare. Câtă dreptate a avut el când a fost judecat, atâta dreptate, în momentul când vor avea nevoie, să aibă și acești oameni din partea lui Dumnezeu”, a spus Alexandru Mazăre.