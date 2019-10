Fratele lui Sebastian Ghita a fost trimis in judecata de DNA intr-un mega-dosar de evaziune fiscala in IT

Afaceristul Alexandru Ghita, fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghita, si societatea 2KTelecom au fost trimisi marti in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul IT. DNA a calculat in acest dosar un prejudiciu de 69.049.597 de lei, insa ANAF s-a constituit parte civila si cere o suma mai mare, de 103.650.866 lei.