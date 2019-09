Fratele premierului britanic Boris Johnson si-a anuntat demisia din Parlament

Boris Johnson google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fratele premierului britanic Boris Johnson, Jo Johnson (47 de ani), si-a anuntat demisia joi din functiile de secretar de stat si de parlamentar, invocand un conflict intre loialitatea familiala si interesul national. Lovitura dura pentru Boris Johnson. Camera Comunelor a adoptat legea care amana Brexitul "In ultimele saptamani am fost impartit intre loialitatea familiala si interesul national - este o tensiune puternica si a venit timpul ca altii sa isi asume rolurile mele ca parlamentar si ministru", a scris Jo Johnson pe Twitter, folosind hashtag-ul #overandout. El este in favoarea unui al doilea referendum privind Brexitul, pe cand fratele sau vrea o iesire din Uniunea Europeana fa ...