Fratele tanarului electrocutat pe podul CFR din Herastrau este o vedeta de la PRO TV

Un adolescent de 16 ani a fost electrocutat duminică pe podul CFR din Parcul Herăstrău din Capitală în urma contactului cu liniile electrificate. Băiatul este nimeni altul decât fratele fostului concurent al emisiunii ''Dansez pentru tine'', de la Pro TV, Ștefan Rebeja, care a participat alături de Roxana Ionescu și al căror coregraf a fost Cocuța.

Tânărul, care prezintă arsuri pe 70% din suprafața corpului, a fost trimis la Bruxelles pentru a se interveni de urgență.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, luni, că adolescentul a fost transferat, luni dimineață, în Belgia, unde va fi tratat. Tânărul a fost transferat cu o aeronavă MApN, potrivit mediafax.

„Tânărul a fost transferat luni dimineață în Belgia, cu o aeronavă MApN. Nu a fost transferat pentru că nu erau locuri. Existau locuri la Grigore Alexandrescu, pentru că el are 16 ani, dar este la limita dintre adult și copil și am decis, după ce am discutat cu medicii, să fie tratat în străinătate. A fost decizia mea și a doctorului Arafat”, a declarat, Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Potrivit minis trului, tânărul a fost curățat duminică seară de către medicii de laȘtefan Rebeja din București, pentru a fi transportat.

„Este într-o stare stabilă, dintr-un anumit punct de vedere, a fost operat duminică seară, adică a fost curățat de către medicii de la „Grigore Alexandrescu” ca să poată fi transportat. Starea este ca la orice mare ars”, a mai declarat, Sorin Pintea.

Adolescentul a fost electrocutat, duminică, pe podul CFR din Parcul Herăstrău din Capitală în urma contactului cu liniile electrificate. El s-a urcat pe arcada podului și s-a electrocutat, iar un alt adolescent, în vârstă de 19 ani, s-a urcat și el pe arcadă în încercarea de a-l salva.

Adolescentul de 16 ani are arsuri pe 60% din suprafața corpului.