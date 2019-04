Frati si camarazi pe front. Cate perechi de gemeni au ajuns in Afganistan. Cine a fost de la Constanta (galerie foto)

Fraţii gemeni Căpîlnean

Gemenii Drăgan

Legătura de sânge nu poate fi distrusă. Fraţii gemeni au o relaţie aparte. Un frate poate simţi ce are în suflet celălalt, iar mulţi aleg să îşi croiască un drum comun în viaţă. Şi iată că unii fraţi gemeni aleg să meargă împreună şi în teatrele de operaţie de pe frontul din Afganistan. Trei perechi de gemeni au ajuns, iar două perechi au plecat alături de soldaţii constănţeni, fiind pregătiţi în batalioanele din judeţ.Forţele Terestre Române au anunţat că pe frontul din Afganistan sunt doi camarazi de arme, fraţi gemeni. Este vorba de, de la Regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag. Nu sunt primii gemeni care au ales acelaşi drum, pe front. Tot de la Constanţa au fost şiAşadar, fraţii Iacob ridică numărul gemenilor plecaţi în teatrele de operaţii din afară la 3.„Poveste de viaţă: Nicolae şi Petre, fraţi gemeni şi camarazi de arme în Afganistan. Nicolae şi Petre Iacob sunt împreună în Afganistan ca fraţi şi camarazi de arme. Până în prezent, în mare măsură, povestea lor de viaţă este identică; majoritatea hotărârilor le-au luat împreună. Din anul 2004, au ales cariera militară angajându-se la Regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag. Amândoi participă la a doua misiune într-un teatru de operații. Prima provocare a venit acum 11 ani, în Kosovo. Şi atunci au ales să meargă împreună. La fel de uniţi sunt şi acum, de această dată, în Afganistan. Nicolae şi Petre sunt căsătoriţi şi fiecare dintre ei are copii. Nicolae are doi fii, iar Petre are o fiică.Cei doi militari sărbătoresc astăzi o zi specială. Fiul, respectiv nepotul lor Alexandru împlineşte vârsta de 13 ani. Îi urăm și noi un sincer La mulți ani și multe gânduri bune!”, au transmis Forţele Terestre Române printr-o postare pe reţeaua de socializare Facebook.Ne amintim de fraţii gemeni Căpîlnean, care au fost în teatrele de operaţie din Afganistan între august 2016 şi martie 2017. Nicolae Teodor Căpîlnean și Mihai Dorin Căpîlnean au urmat Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul“ de la Alba Iulia și Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. După absolvirea academiei, și-au dorit inițial să lucreze în Ardeal, ei fiind din Blaj. Deoarece nu au mai fost locuri pentru amândoi, au ajuns să lucreze la Batalionul 341 Infanterie Topraisar, pentru a fi împreună.Fraţii Drăgan, mai precis plutonierul majorși plutonierul majorau făcut parte din Batalionul 30 Protecția Forței „Vulturii Carpaților. Amândoi au făcut parte din compania 3 Protecția Forței, care se ocupa cu protejarea personalului ce mentorizează forțele afgane. Sunt în Armata României din noiembrie 2002, iar anul trecut se aflau la a doua misiune în Afganistan, prima fiind în 2008-2009 alături de același batalion.Cătălin este căsătorit și nu are copii, iar soția, deși initial nu a fost de acord cu această plecare, până la urmă a înțeles că va fi doar o perioadă și a acceptat. Gabriel este și el căsătorit și are doi copii, o fetiță și in băiat, cu care ține legătura mereu și care il ajută să treacă mai rapid peste această perioadă.

Rechinii albi. Iulie 2016 - martie 2017. Piaţa Ovidiu - Afganistan. Premiere, fraţi gemeni, răniţi de duşmanul invizibil, decoraţi. Întreaga poveste

Sublocotenenți, frați gemeni, camarazi de arme. Din Afganistan, în Piaţa Ovidiu (video)