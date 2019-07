Frauda la europarlamentare - Carmen Dan da explicații in fața parlamentarilor: 'MAI nu are atribuții in interiorul secțiilor de votare'

Fraudă la europarlamentare - Ministrul de Interne Carmen Dan este audiată la acest moment în Comisia condusă de Olguța Vasilescu. Ministrul a adus la cunoștința parlamentarilor că nu instituția pe care o conduce stabilește numărul secțiilor de votare, al buletinelor de vot, al ștampilelor sau al cabinelor de vot.

Klaus Iohannis a promulgat Legea pensiilor, Radu Tudor are o propunere uimitoare pentru ministrul Muncii: 'Puneți un pliant pensionarilor'

„Nu MAI stabilește numărul secțiilor de votare din țară. Acesta este atributul autorităților locale cu avizul AEP. MAI nu stabilește numărul de buletine de vot, numărul de ștampile sau numărul de cabine de vot. Acest atribut aparține AEP. MAI nu are atribuții în interiorul secțiilor de votare. Aici responsabilitate îi revine președintelui secției de votare, care răspunde de derularea tuturor activităților în secția de votare. MAI nu are atribuții în ceea ce privește sistemului de monitorizare a prezenței la vot. Nu are atribuții în ceea ce privește utilizarea tabletelor, nu are atribuții în ceea ce privește instruirea acestor tablete. Acest sistem aparține în integralitate STS. Ce atribuții principale are MAI? MAI asigura paza secțiilor de votare și a făcut acest lucru pentru toate cele peste 18 mii de secții de votare. (...) De asemenea, asigurăm securitatea transportului și depozitării materialelor electorale și asigurăm ordinea publică în afara secțiilor de votare, asigurăm prin prefecți respectarea termenelor asumate prin activitățile din calendarul electoral, cercetăm sesizările privind posibilele fapte de încălcare ale legislației electorale. Pe lângă aceste atribuții prevăzute de lege, MAI a avut și un rol proactiv cu BEC și cu STS”, a spus Carmen Dan.