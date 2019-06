ANAF google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un mesaj SMS trimis in numele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este trimis romanilor in aceste zile, in care se precizeaza ca este vorba despre o suma mare de bani pe care benficiarul trebuie sa o primeasca din partea ANAF. Utilizatorul este directionat in mesaj catre un site, unde trebuie sa completeze un formular pentru primirea banilor, insa totul este o pacaleala. Frauda prin SMS, in numele ANAF. Romanii sunt pacaliti ca li se returneaza o suma mare de bani ANAF atrage atentia tuturor contribuabililor asupra unei posibile fraude prin SMS care are loc zilele acestea, carora li se cere in numele Fiscului date personale si completarea unui formular. Romanii receptioneaza SMS-uri sau email-ur ...