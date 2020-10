Fregata Regele Ferdinand, pe o medalie emisa de statul roman. Declaratii ale comandantiilor navei

A fost lansată medalia de aniversare „155 de ani de la nașterea lui Ferdinand I - Întregitorul / Fregata”

La eveniment au fost prezenți cei șase comandanți care au avut Fregata „Regele Ferdinand” în grijă

Poveștile lor sunt file de istorie și cotidianul ZIUA de Constanța le prezintă mai jos

Am trecut pentru prima oară cu o navă militară Ecuadorul

Cum a luat naștere primul echipaj de pe Fregata Regele Ferdinand

Spiritul Ferdinand

Nava e la reparat

Vineri, 2 octombrie, la sediul Muzeului Național al Marinei Române, s-a desfășurat lansarea oficială a medaliei aniversare „155 de ani de la nașterea lui Ferdinand I - Întregitorul / Fregata”.Medalia realizată de Monetăria Statului marchează două aniversări deosebite pentru paginile de istorie ale României, împlinirea a 155 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand I și a 90 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Militare Române a primei nave de război, care a purtat denumirea ilustrului monarh, distrugătorul „Regele Ferdinand”, tradiție continuată astăzi de fregata „Regele Ferdinand”.La lansare, au fost prezenți foștii comandanți ai fregatei „Regele Ferdinand”, actualul comandant și conducerea Flotei. Medalia va putea fi admirată și cumpărată de la reprezentanții Monetăriei Statului, care se vor afla la sediul muzeului sâmbătă, 3 octombrie, orele 09.30-16.00, și duminică, 4 octombrie, orele 09.30-13.00.Cei șase comandanți care au făcut istorie cu Fregata „Regelui Ferdinand” sunt: comandorul Learschi Sorin, comandorul Săvulescu Marian, comandorul Panait Mihai, comandorul Mustățea Marinică, comandorul Ioan Marian și comandorul Victor Durea, cel din urmă fiind în prezent.„Fregata Regele Ferdinand, și nava, și echipajul, au definit cariera mea de ofițer de marină. Un efort deosebit… Am reușit împreună cu echipajul Fregatei Regele Ferdinand să realizăm performanță și să îndeplinim cu succes toate misiunile pe care ni le-am asumat. Momente dificile au fost în toate cele trei operații, dar și în cadrul operației NATO și Unified Protector sau în cadrul operației de lucru împotriva pirateriei ATALANTA. Au fost situații deosebit de complexe, dar am reușit prin multă muncă, prin coeziunea echipajului să le depășim.Realizate în cadrul celor trei operații importante pe care le-am produs sunt elemente deosebite. Faptul că am trecut pentru prima oară cu o navă militară Ecuadorul, că am executat misiuni în Emisfera Sudică, că am contribuit la efortul NATO în Marea Mediterană și la efortul Uniunii Europene în Oceanul Indian pentru dezvoltarea securității este un efort deosebit făcut de Fregata Regele Ferdinand și Forțele Navale Române.Fregata Regelui Ferdinand are un echipaj care o face cea mai bună. Îmi place să spun ofițeri, maiștrii militari, soldați gradați profesionist, subofițeri, personal civil subcontractat cu înaltă calificare, pasiunea marinarilor pentru această meserie grea și frumoasă definește un echipaj și acest spirit din Forțele Navale Române”, a spus Mihai Panait.„Inițial a fost un zvon care a început să circule cu privire la achiziția acestor fregate. Întâmplător, semnarea contractelor pentru achiziție m-a prins în Finlanda, eram la o activitate într-un centru de instruire. Atunci, cu multă bucurie am intrat pe Internet să văd despre ce este vorba, neștiind că peste câteva luni o să fiu nominalizat pe poziția de comandant pe Fregata Regele Ferdinand. Selecția nu a fost un apanaj al comandantului, ci s-a făcut o selecție le nivelul Forțelor Navale. Parte din cei care au fost stabiliți din cele două echipaje ale Fregatei Regele Ferdinand și Regina Maria am fost convocați pe balconul actualului sediu al Flotei, de pe malul mării și brusc am început să fim împărțiți în două, neștiind despre ce este vorba. Ni se spunea numele, în stânga sau în dreapta. După care, dacă țin minte, șeful Statului Major al Forțelor Navale a spus voi cei din stânga sunteți Regele Ferdinand, voi cei din dreapta sunteți Regina Maria”, a povestit cu mândrie Sorin Learschi, primul comandant al Fregatei Regelui Ferdinand.„Fiecare din cei cinci care și-au încheiat stagiul (n.r. comandant la Fregata Regelui Ferdinand) au lăsat o amprentă și s-au identificat cu un anumit moment în viața fregatei. Eu sunt bucuros, am dus nava în patru examene internaționale și am certificat-o pentru operații NATO ”, a spus cel de-al doilea comandant al fregatei, Marian Săvulescu.„Vreau să mulțumesc pentru activitatea organizată astăzi. Este un moment extraordinar. Am participat la bordul Fregatei Regelui Ferdinand nu numai în calitate de comandant, ci și în calitate de șef de departament și comadant secund. ”, a declarat comandorul Marinică Mustățea.„Sunt mândru că am făcut parte din galeria comandanților Fregatei Regelui Ferdinand. Activitatea mea la bordul navei s-a desfășurat pe o perioadă de 11 ani. Am fost comandant secund în perioada 2009-2016 și comandant al navei între 2016 și 2019. Sub comanda mea, am încercat să duc tradiția Regelui Ferdinand – aceea de a duce la bun sfârșit misiuni inedite. De asemenea, pentru a cinsti memoria cei care au luptat la bordul Distrugătorului Regelui Ferdinand. Sub comanda mea s-au desfășurat 10 misiuni NATO. A fost prima oară când o navă românească a participat la misiunea SeaGuard. Dar cel mai important, a fost crearea unui spirit – spiritul Ferdinand cum îi spunem noi”, a punctat comandorul Marian Ioan.„Ca urmare a măsurilor, toate discursurile noastre seamănă a reclame la medicamente. În 30 de secunde vreau să spun că moștenirea primită este o datorie de a transmite experiența cu care Fregata a venit sub comanda domnului comandor Learschi și pentru a o transfera către tinerii aduși de mine în sală. Deocamdată am reparat ce s-a stricat înainte, nava fiind în șantier anul acesta. Cum spuneam, abia aștept să luptăm pe mare alături de echipajul căruia îi mulțumesc”, a spus actualul comandant al navei, comandor Victor Durea.