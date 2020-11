Fregata Regina Maria, intoarsa din misiune NATO. Focar COVID la bord

Fregata Regina Maria şi-a întrerupt participarea în cadrul Grupării navale permanente Standing NATO Maritime Group şi a pornit marţi către ţară, cu aproape o lună de zile mai devreme, din portul turcesc Aksaz, din cauza numărului mare de îmbolnăviri cu noul coronavirus în rândul echipajului, informează Statul Major al Forţelor Navale (SMFN), relatează Agerpres. Conform […] The post Fregata Regina Maria, întoarsă din misiune NATO. Focar COVID la bord appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.