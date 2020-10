Fregata Regina Maria, misiune pentru descurajarea potentialelor amenintari in estul Mediteranei

Sâmbătă, 24 octombrie 2020, fregata „Regina Maria” va pleca din Portul militar Constanța pentru a participă la cea de-a treia misiune NATO în acest an de instrucție, transmit reprezentanții Forțelor Navale Române.Misiunea se va desfășura în perioada 27 octombrie - 7 decebrie și va consta în supraveghrea traficului naval și descurajarea unor potențiale ameințări pe flancul sudic al Alianței Nord- Atlantice, în bazinul estic al Mării Mediterane.Iată comunicatul oficial transmis de Forțele Navale Române:Fregata „Regina Maria” pleacă sâmbătă, 24 octombrie, din portul militar Constanța, pentru a se integra în gruparea navală permanentă NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group). Nava va desfășura, în perioada 27 octombrie – 7 decembrie, misiuni de supraveghere a traficului naval și de descurajare a unor potențiale amenințări pe flancul sudic al Alianței Nord-Atlantice, în bazinul estic al Mării Mediterane.În perioada dislocării în Marea Mediterană, fregata „Regina Maria”, cu un elicopter IAR 330 Puma Naval și un detașament de Forțe pentru Operații Speciale (FOS) la bord, va participa la Operația NATO „Sea Guardian”, sub conducerea Comandamentului Maritim Aliat al NATO (MARCOM), precum și la Exercițiul multinațional de luptă antisubmarin „Mavi Balina 20”, organizat de Forțele Navale ale Turciei, în perioada 2-9 noiembrie.Operația NATO „Sea Guardian” a fost lansată în anul 2016, ca răspuns la evoluțiile mediului de securitate, iar România participă la acest efort conjugat al aliaților de asigurare a securității maritime în Marea Mediterană, anual, din 2017, cu o fregată.Fregata, cu un echipaj alcătuit din 240 de militari, este comandată de comandorul Victor Durea și are planificate escale în porturile Aksaz (Turcia), Souda (Grecia), Alexandria (Egipt), Haifa (Israel), pentru refacerea capacității de luptă. Pregătirea pentru plecarea navei în misiune s-a desfășurat în conformitate cu măsurile de prevenire a infectării echipajului cu noul coronavirus SARS-CoV-2, iar pe parcursul escalelor în porturile menționate, militarii vor rămâne în izolare, la bord.